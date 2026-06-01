横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズに、横浜港のパノラマビューを一望するラウンジ「ベイ・ビュー」で楽しむ「アフタヌーンティーセット〜ピーチ＆マンゴー〜」が登場。芳醇に香る桃と南国を思わせる鮮やかなマンゴーが彩る、夏の午後を満喫できます！また、「ベイ・ビュー」では、新緑が美しい季節をテーマにした「イブニングハイティー」も提供中です☆ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」アフタヌーン