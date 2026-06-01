アマ球界の注目選手を紹介する「ドラフト報知」は、明星大の最速１５４キロ右腕・加藤宇（そら）投手（４年＝堀越）にスポットを当てる。首都大学リーグの２部ながら、１８５センチの長身から投げ込むストレートにスカウトから熱い視線が送られている。宇宙の「宇」と書いて「そら」と読む。スケールの大きな加藤の投球は、名前のイメージとぴったり重なる。視察に訪れたスカウトは「何と言ってもストレートの速さが魅力」と声