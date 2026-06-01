◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）日本ダービーが終わったが、まだＧ１レースは続く。今年の安田記念はマイル王のジャンタルマンタルが不在。多くの馬にチャンスがあると見ているが、馬券を買いたいのはセイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）だ。今年は中山記念から始動したが、ハナを切ったことが裏目に出てしまい、さらに落鉄もあった。１２着でも度外視