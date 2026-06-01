メズム東京、オートグラフ コレクションの「シェフズ・シアター」に「南仏の夏、地中海の余韻 - Delicacies of the French Riviera -」が登場。夏の南フランスをテーマにした美食のフレンチが、セミランチブッフェまたはディナープログラムとして提供されます☆ メズム東京、オートグラフ コレクション「シェフズ・シアター」南仏の夏、地中海の余韻 - Delicacies of the French Riviera - 提供期間：2026年7月1日