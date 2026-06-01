節目の6万7000円を突破し、取引時間中の最高値を2営業日連続で更新した日経平均株価を示すモニター＝1日午前、東京都港区の外為どっとコム週明け1日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。前週末終値からの上げ幅は一時900円を超えて、節目の6万7000円を突破した。取引時間中の最高値を2営業日連続で更新した。前週末の米国株式市場で主要な株価指数がそろって上昇し、東京市場に波及した。午前終値は前週末