これは真実か否か。元モーニング娘。の田中れいなが5月29日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に生出演して、テレビの食レポについて言及した。【映像】食レポについて本音を語る田中れいな冒頭、田中はいつものように「田中れいなだよ〜」と元気に挨拶。MCの安田大サーカス・クロちゃんが「れいにゃといえば、いつものね」と、毎回スタッフが田中のために用意するドリンクを指すと、「いただきます