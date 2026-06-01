東京都小金井市の住宅に強盗目的で侵入したとして、警視庁は1日までに住居侵入容疑で、群馬県の男を逮捕した。この住宅では5月以降、複数の侵入被害があり、同庁は、匿名・流動型犯罪グループに情報が漏れて狙われたとみている。