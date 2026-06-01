北野建設スキー部は1日、ノルディック複合で冬季五輪3大会連続メダリストの渡部暁斗氏（38）が同日付でゼネラルマネジャー（GM）に就任したと発表した。今後はチームのマネジメントおよびメンターとして選手の育成にあたるという。同部は渡部GM、作山憲斗コーチ、横川朝治顧問の新体制も発表。選手は同GMの弟でノルディック複合の22年北京五輪団体銅メダリスト渡部善斗（34）、ジャンプ女子でミラノ・コルティナ冬季五輪個人ノ