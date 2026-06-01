梅雨入りや台風シーズンの到来とともに、頭痛や肩こり、だるさなど「天気痛」に悩まされる人は多い。ニュース番組『ABEMA Morning』では、梅雨の時期に知っておきたい「天気痛」予防について、深掘りした。【映像】１分でできる！症状を緩和させる耳マッサージ（実践の様子）ウェザーニューズ気象病顧問アドバイザーで愛知医科大学客員教授・中部大学教授の佐藤純氏によると、天気の変化が頭痛や肩こり、だるさなどのつらい症