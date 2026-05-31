とちぎテレビ ３１日午前９時４０分ごろ、東北自動車道下り線の鹿沼ＩＣと宇都宮ＩＣの間で「事故または故障車で負傷者がいる」と１１０番通報がありました。 警察によりますと、走行していたワゴン車がのり面に乗り上げたとみられ、その衝撃で、運転していた東京都練馬区の２０代の男性が車外に投げ出され、 さらに後ろを走っていた乗用車にはねられたということです。 男性は心肺停止の状態で搬送され、病院で死亡