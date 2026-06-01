とちぎテレビ 大田原市内で進められていた主要地方道大田原氏家線のバイパス工事が終了し３１日、開通式などが行われ一般車の通行が始まりました。 バイパスが開通したのは大田原市佐久山から親園までの、距離およそ２．２キロです。 この主要地方道は大田原市とさくら市を結ぶ幹線道路でありながら、佐久山地区では道路の幅が狭く渋滞が発生していたこと、地元小学校の通学路の一部が未整備だったことから円滑で安全な