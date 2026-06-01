俳優・小泉今日子と小林聡美が共演したNHKドラマ『団地のふたり』が、7月から地上波で放送されることが決まった。「ドラマ10」枠（総合テレビ、毎週火曜後10：00）で7月14日から放送される。全10回。【画像】小泉今日子×小林聡美、撮り下ろし写真50代、独身、実家暮らしという団地で生まれた幼なじみ2人の温かくユーモラスな友情の物語。2024年にBSで放送され、ささやかな日常がいとおしくなるドラマだと大きな反響を呼んだ