とちぎテレビ 足利市で３１日、バレーボールＶリーグ男子のレーヴィス栃木の選手たちが子どもたちと交流するイベントが開催されました。 このイベントは、足利市名草地区で農業を営む「名草集落営農」が足利市を拠点とするレーヴィス栃木の選手たちと一緒に地域を盛り上げようと、初めて開いたものです。県内をはじめ東京などから２０人が参加しました。 バレーボールの体験