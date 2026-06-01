１日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、新たな出演者として内科助教授・坂田が登場。坂田を演じた金井勇太はこの日、Ｘを更新し、１年前に自身に起こった出来事を明かし、朝ドラ出演についての感激をつづった。金井が演じる坂田は、小野田（宮地雅子）の担当医で病状について「心臓がかなり弱っている。御家族がいるなら危篤の知らせを」とゆき（中井友望）に告げる。懸命に小野田を看護してきたゆきは動揺。