女優の瀧本美織（34）が5月31日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。演技と視力の関係について語った。この日は同局のドラマ「今夜、秘密のキッチンで」（木曜後10・00）で共演する女優・佐津川愛美と出演した瀧本。手相占い師の大串ノリコさんから「猪突猛進すぎてまわりが見えなくなる」と指摘されると、瀧本は「お芝居の時もわざと見えなくしたりする」と切り出した。