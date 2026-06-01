5月30日、都内で行われた自身の写真集『あんな』の発売記者会見に、タレントの村重杏奈（27）が出席した。【映像】村重杏奈の“オトナ”のドレス姿＆キス顔“人生最後の写真集“とうたい、テーマとして「オトナな女性」を掲げているという村重の写真集。今回こだわった点について聞かれると、次のように語った。村重「村重は実はこんな感じで、もうすぐ28歳になる。結構大人。だから少し大人になりたいと。村重が思い切って大