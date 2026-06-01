〈泣き声を止めるため乳幼児を殺したり、家族同士が殺し合ったり、青酸カリ入りのミルクが配られたり…40年間“沖縄戦の遺骨”を掘り続ける男が“英霊”という言葉に抱く“強烈な違和感”の正体〉から続く沖縄戦において住民たちが逃げ込んだ自然洞窟「ガマ」。そこは現在も手付かずのまま残され、無数の死者たちの遺骨が眠っている。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ドキュメンタリー映画『骨を掘る男』の監督・奥間勝也