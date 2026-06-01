タレントの有吉弘行（51）が、5月31日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」で起きたハプニングを振り返った。有吉は、5月25日に東京国際フォーラムで行われた「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」でMCを務めた。イベントには渡辺正行、片岡鶴太郎、爆笑問題らビッグネームがゲスト出演。「最後鶴瓶さんも来てくれて」と笑福亭鶴瓶も登場したが、「鶴瓶さんなんて