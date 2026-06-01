5月31日に投開票が行われた新潟県知事選挙。現職と新人2人の三つどもえの戦いは現職の花角氏が新人2人に大差をつけ当選しました。最終投票率は47.40％で前回選を下回りました。開票結果は以下の通りです。【現・花角英世氏】 554,012票【新・土田竜吾氏】 230,721票【新・安中聡氏】 43,089票最終投票率は47.40％で前回を2.24ポイント（前回選挙49.64％）下回りました。県選挙管理委員会によりますと投票総数は835,453票、このう