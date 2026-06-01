グーグルは、直営旗艦店「Google Store 表参道」を今夏に東京・表参道へオープンすると発表した。米国外で初めての直営店となる。 東急プラザ表参道「オモカド」の1階に位置し、最新のハードウェア製品やサービスの体験、購入ができる空間が提供される。 店頭での体験と取扱製品 店内では、Pixelシリーズのスマートフォンをはじめ、スマートホーム製品のGoogle