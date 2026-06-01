◆米女子プロゴルフツアーショップライトＬＰＧＡ最終日（３１日、ニュージャージー州シービュー・ベイコース＝６２６３ヤード、パー７１）２位で出た岩井千怜（ちさと）は２バーディー、ボギーなしの６９で回り、通算６アンダーで４位だった。「ノーボギーで回れたことは自分にとってプラスになるラウンドだった」と振り返った。２番でグリーン右手前からチップインバーディーを奪い、３番でも伸ばすなど上々のスタートだ