タレント・イモトアヤコの豪華ショットにフォロワーが沸いた。１日にインスタグラムを更新し、「静香さんのシンフォニックコンサート今年も行かせて頂きました」と歌手・工藤静香の公演を鑑賞したことを報告。「贅沢（ぜいたく）なフルオーケストラの音と静香さんの歌声にじわーーと感動しておりました」と感想を明かした。続けて「コンサート後一緒に観させてもらった＠ｎａｏｋｏ＿ｉｉｊｉｍａ＿７０５＿ｏｆｆｉｃｉａ