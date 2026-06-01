筆者は、吉本でお笑いコンビ「オオカミ少年」として活動する傍ら、探偵事務所の代表を務めています。探偵歴十数年。数多くの調査の中で、私が最も胸を痛めるのは、「信じることをやめられなかった人」からの相談です。今回お伝えするのは、結婚して10年、家族を支え続けた妻がたった3文字で崩れ落ちた物語です。（探偵芸人オオカミ少年・片岡正徳／登場人物は全て仮名）家族のために10年間尽くしてきた妻大手メーカーから中小企