暑さが本格的になり、川や海などの水辺へお出かけする人も増えてきました。楽しい水遊びですが、実は水辺には“危険な生物”もたくさん潜んでいるんです。そこで今回は、知っておきたい有毒生物をクイズ形式でチェック! 農林水産省によると、フグの毒「テトロドトキシン」を持っている生物は、フグだけではないのだとか……。【フグ毒クイズ】フグ毒と呼ばれているテトロドトキシン、この毒はフグ以外も保有しています。次の画像の