コーヒーと一緒にいただくトーストとあんこが、最高に美味しいコメダ珈琲店のモーニング。しかし、その常識をくつがえす新常識があることが明らかに。思わず「え、そんなのアリ!?」と声が出そうな“裏ワザ級の食べ方”が、SNSで話題となっています。実はモーニングサービスのドリンクとして コーンスープを頼めることはご存知でしょうか🌽コメダ珈琲店こだわりのトーストをコーンスープに浸して食べるのがおすすめです€