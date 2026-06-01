リーチゼムが運営する占いサイトのziredは、「2026年6月運勢ランキング」を発表した。2026年6月運勢ランキング○12位「射手座」12位は射手座冷静であること、ゆるっと過ごすことがカギの1か月。とにかく「慌てない、冷静に行動する」ことができれば、静かで落ち着いた時間を過ごせるでしょう。何かを始めたい、変えたいという気持ちが盛り上がるのは、上昇志向が射手座さんを刺激するから。最高の結果を手に入れるためにも、今月は