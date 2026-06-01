ドジャースの山本由伸投手（２７）は３１日（日本時間１日）に本拠地ロサンゼルスでのフィリーズ戦に先発登板し、５回１／３を４安打無失点、１０三振３四死球で５勝目（４敗）を挙げた。気迫の登板だった。対フィリーズは２戦２敗。昨年４月４日は敵地で６回３安打１失点（自責点０）で負け投手になり、昨年のポストシーズンは６試合で５勝１敗だったが、唯一、負けたのがフィリーズ。同１０月８日の地区シリーズ第３戦では５