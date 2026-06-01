アストロズの今井達也投手（２８）は３１日（日本時間１日）に本拠地ヒューストンでのブルワーズ戦に先発し、６回を３安打２失点で３敗目（２勝）を喫した。防御率５・５２。チームは０―２で敗れ、借金７となった。１回、２回は三者凡退で終えた。続く３回は安打と四球で一死一、三塁のピンチを招くもイエリチをスライダーで空振り三振、続くミッチェルもスライダーで二ゴロを打たせて無失点で切り抜けた。しかし、３回裏二