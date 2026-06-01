ホワイトソックスの西田陸浮内野手（２５）は３１日（日本時間１日）に本拠地シカゴでのタイガース戦に「９番・右翼」で先発出場し、２打数１安打だった。チームは２―１で逆転勝ちして連勝を５に伸ばした。０―１の３回二死無走者で右腕モンテロの初球、真ん中高めのフォーシームを捉え、二塁内野安打とした。６回先頭はカウント２―２からの５球目、内角高めのカットボールに空振り三振に倒れた。チームはモンテロに６回２