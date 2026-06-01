バンドDAY6のドウンに熱愛説・結婚説が浮上している。お相手とされるユーチューバーのユ・ジユが悪質なコメントに苦しめられている中、母親とみられる人物のコメントが話題を集めている。【写真】「脱退して！」“結婚説”浮上のドウン、トラックデモ最近、ユ・ジユが運営するYouTubeチャンネル「ジユロプゲ」の動画に、ユ・ジユの母親と推定される人物がコメントを投稿した。その人物は、「ジユ、ひどい悪質コメントなんて見ない