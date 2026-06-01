KARAが、7月に予定されていた日本ファンミーティングの全公演の延期を発表した。6月1日、韓国メディアの報道によると、KARAは7月4日・5日の2日間にわたり日本で開催予定だったファンミーティング全4公演の延期を発表した。【写真】ギュリ、東京で春を満喫！「永遠の女神…」理由については、現地の諸事情により開催が延期されたためと説明されており、チケット購入者には全額返金の手続きが行われる予定だ。（写真＝ギュリInstagra