自らベンチに退いた。韓国代表に暗雲が漂い始めている。【写真】負傷離脱のDF、妻は9歳上元アイドル北中米W杯に臨む韓国代表の関係者は6月1日（日本時間）、キャンプ地の米ユタ州ソルトレイクシティで取材に応じ、「チョ・ユミン（29、シャールジャFC）は精密検査の結果、右足底筋膜起始部の部分断裂で全治8週間の診断を受けた。今回のW杯への出場は困難と判断した」と発表。あわせて「代役として、トレーニングパートナーとして帯