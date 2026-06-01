RIIZE・ソヒの実姉として知られる歌手のイ・ジミンが、SNSで大きな注目を集めている。イ・ジミンの楽曲『君は僕のもの、君は僕の男（넌 내꺼 넌 내 남자）』（原題）のチャレンジ動画が、最近TikTokやインスタグラムのリールを中心に急速に拡散している。【写真】「東京タワーより輝いてる」ソヒのオフショット同楽曲はTikTokのミュージックチャートでTOP5入りを果たしたほか、インスタ