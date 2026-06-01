ラッパーのイ・ヨンジが、“政治色論争”について、素早い対応を見せた。去る5月31日、イ・ヨンジは自身のSNSに「昨日、あまりにも時期に不適切なストーリーを投稿して、とても驚かれたと思う」という文章を綴った。【写真】不適切？イ・ヨンジ、即削除した赤髪写真この日、イ・ヨンジは「多くの方々がDMで教えてくださり、申し訳なくて、何とか収拾をつけようと急いで染め直してきたため、釈明が遅くなった。申し訳ない」と伝えた