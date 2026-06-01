LE SSERAFIMが、グローバルな人気を証明した。5月22日にリリースされたLE SSERAFIMの新アルバム『PUREFLOW』pt.1は、5月30日に発表された英「Official Album Downloads Chart」(5月29日〜6月4日) で64位にランクインした。【話題】LE SSERAFIM、新曲に「オウムっぽい」の声同チャートは、英国における1週間のデジタルアルバム販売量（ダウンロード数をもとに順位が付けられており、LE SSERAFIMは今週発表されたチャート基準でK-POP