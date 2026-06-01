香川県庁 香川県が2026年度当初の待機児童数を発表しました。 2026年4月1日現在の待機児童は高松市で1人でした。県によりますと、全体として少子化が進み定員に余裕はあるものの、人口集中地域で待機児童が発生しました。 また、県によりますと、高松市では入所申し込み児童数が9975人で、2025年の同じ時期に比べて163人増えました。県では、共働きの家庭が増加傾向にあり、保育のニーズが高まっているのではない