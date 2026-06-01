岡山県営プール岡山・北区 岡山県営プールが、7月17日に2026年シーズンの営業を始めます。 営業は7月17日（金）から8月30日（日）までで、午前10時から午後6時まで利用可能です。最終入場は午後4時半です。（気象状況や地震などにより営業を中止する場合あり） 25mプールと幼児プールの2種類あり、利用料金は大人300円、中高生150円、2歳から小学生までが100円で、ロッカーの利用