【HG 1/144 アリュゼウス】 8月 再販予定 6月1日11時 予約受付開始予定 価格：13,200円 BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、ガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」8月発送分の抽選販売を6月1日11時から開始する。価格は13,200円。 本製品は映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に登場するMS「アリュゼウス」を商品化したもの。サ