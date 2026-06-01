北朝鮮当局が最近、ロシアの戦勝記念日パレード（5月9日）に北朝鮮軍が参加したことを大々的に宣伝し、幹部を対象に思想学習を実施していたことが遅れて明らかになった。単なる外交行事ではなく、北朝鮮軍の海外軍事活動の正当性を強調すると同時に、内部結束を固める狙いがあるとみられる。デイリーNKの平壌市消息筋は29日、「今月12日、社会安全省本部と各道の安全局で、ロシア戦勝81周年記念パレードに朝鮮人民軍の陸海空軍混成