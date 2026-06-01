【カプセリウム ドラゴンクエスト】 7月 発売予定 価格：1回600円 バンダイは、ガシャポン「カプセリウム ドラゴンクエスト」を7月に発売する。価格は1回600円。 本製品は、カプセルがそのままテラリウムになる商品で、カプセルの中にドラゴンクエストのモンスターたちが表現されている。 ラインナップは「スライム」「はぐれメタル」「スライムつむり」の3種類で