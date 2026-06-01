岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体2026】5月31日、バスケットボール女子の3回戦4試合が行われました。倉敷翠松、作陽学園、明誠学院、就実が準決勝進出です。 ■31日の結果[岡山市総合文化体育館]〈3回戦〉倉敷翠松 99-47 岡山学芸館作陽学園 72-41 倉敷商明誠学院 95-63 玉野光南就実 111-52 倉敷青陵 準決勝は倉敷翠松-作陽学園、明誠学院-就実。6月5日（金）に岡山市北区のシゲトーアリー