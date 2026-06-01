アサヒビール株式会社は、新商品のテスト販売サイト「アサヒ空想 開発局」がタレントの江頭2:50と共同開発したビール『アサヒ EGA BEER（アサヒ エガビアー）』を６月２日から全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの酒類販売店にて数量限定で販売する。『アサヒ EGA BEER』は“ビール好きの江頭2:50さんと本気でつくった、ビール好きのためのビール”をコンセプトに、江頭2:50とアサヒ空想開発局が共同開発したビー