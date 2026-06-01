俳優の勝村政信（62）が31日、自身のX（旧ツイッター）を更新。2018年に急性心不全で急逝した大杉漣さんの遺影と共に、MUFG国立競技場でサッカー日本代表とアイスランド代表の国際親善試合を観戦したことを明かした。大のサッカー好きとして知られる勝村。31日の午後2時半過ぎには「さてと国立の興奮が高まって来たユニフォーム着ていかないとね」と胸の高まりをつづった。「応援しましょ」とつづり、国立で大杉さんの写