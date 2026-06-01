オリコンはきょう6月1日から7月31日までの2ヶ月間、直木賞作家・今村翔吾氏が手がける東京都・神保町のシェア型書店「ほんまる」に、棚主として期間限定で出店する。【上半期ランキング】『すごい習慣大百科』に続くのは…BOOKランキングTOP10、売上部数を発表！シェア型書店とは、個人や企業が書店の中にある本棚の一部を借りて「棚主」として自分の好きな本などを自由に並べて販売できる形態の書店。オリコンの棚では、5月