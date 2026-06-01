【カトマンズ＝青木佐知子】女性初のエベレスト登頂に成功した登山家の田部井淳子さん（２０１６年に死去）をモデルにした映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」が５月３１日、ネパールの「カトマンズ国際山岳映画祭」で観客の投票によって選ばれる「観客賞」に輝いた。昨年公開された映画は吉永小百合さんの主演で、晩年にがんを患った主人公がエベレストや子育ての記憶を振り返り、若者と富士山に挑む姿を描いた。映画祭で