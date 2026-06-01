阪神の佐藤輝明内野手が５月３１日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）で身体能力の高さを感じさせる好守を見せた。六回１死。ポランコが才木から右翼後方へライナーを打ち返した。鋭い打球を追った佐藤輝はフェンス際で本塁を背にしてジャンプ。ギリギリで掴み取った。才木もマウンドでグラブを叩いてたたえるビッグプレーだった。今季の佐藤輝は開幕から三塁を守ってきたが、５月２４日・巨人戦から右翼へ入っている。