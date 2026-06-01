ムード歌謡グループ「純烈」のリーダー・酒井一圭（50）が1日までに自身のインスタグラムを更新。スーパー戦隊シリーズで共演した人気俳優との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「相模大野の焼肉八起」と題して投稿。「久々に連名でガオレンジャーのサイン書いたじゃん！2001年だからさ、ガオレンジャーは（遠い目）」と、「百獣戦隊ガオレンジャー」で共演した金子昇との2ショットを投稿した。最後に「25年間