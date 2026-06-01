三重県は、中東情勢の変化に伴う影響が懸念される県内の中小企業などを支援する、新たな融資枠を設けるための費用などを盛り込んだ補正予算案を発表しました。今回の補正予算案の規模は全体で約3億3千万円となっていて、このうち中東情勢の変化を踏まえた経済対策として約2億円が盛り込まれました。経済対策の中身としては、中小企業や小規模企業、農業や漁業に携わる人に対し資金繰りの支援として、新たな融資枠を従来の制度の中