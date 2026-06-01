三重県の文化振興に功績のあった人などを称える「三重県文化賞」の表彰式が津市で行われました。「三重県文化賞」は、優れた芸術・文化の振興に貢献している個人や団体の活動や、その功績を広く知ってもらおうと、設けられているものです。今年は、美術や写真、演劇、音楽などの様々な分野から11人と2つの団体が受賞しました。三重県の一見知事は「私たちが心豊かに生きることができるのは文化があるからです。今後とも皆さんのご