ダンスボーカルグループEXILEなどが所属するLDHJAPANによる小学4年生から6年生を対象にしたフットサル大会が、三重県松阪市で開かれました。子どもたちの夢を応援する社会貢献の一環として2010年から開かれている大会で、開会式ではEXILEの橘ケンチさんが「応援してくれる家族や監督、コーチそして一緒に練習してきた仲間とともに1日ボールを追いかけ、優勝の頂を目指してほしい」とエールを送りました。そして、EXILEの監修のもと